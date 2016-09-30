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Asıl darp ruhuna

Şortlu halde bindiği otobüste tekmelenen ’nin, ruhsal travma yaşadığı belirtildi. Adli Tıp, “Tedavi edilmesi şart” dedi

Asıl darp ruhuna
İstanbul Maslak'ta 12 Eylül'de bindiği otobüste şortlu olduğu gerekçesiyle tekmeli saldırıya uğrayan hemşire Ayşegül Terzi ile ilgili İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, bir rapor hazırladı. Rapor, güvenlik görevlisi sanık Abdullah Çakıroğlu hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle mahkemeye gönderilen iddianameye konuldu. Terzi'nin asıl darbeyi ruhuna aldığı belirtilen raporda, "Ruhsal travma bulguları ile 'Akut stres bozukluğu' tespit edilmiştir. Ruhsal tedavi görmesi zorunludur" denildi.

SOKAĞA ÇIKAMIYOR
Terzi'nin avukatı Bahar Ünlüer Öztürk, "Ayşegül, bu olaydan fiziken ve ruhen basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek ölçüde etkilendi. Sokağa bile çıkamıyor. Sanığın en yüksek cezayı almasını istiyoruz" dedi.
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