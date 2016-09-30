  1. Nasıl yANİ
  2. Şemsiye kalkanı!

hastanelik etti

Acı kavun hastanelik etti
hastalığına iyi geldiğine inanılan yine hastanelik etti. Van'da aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi tedavilerinin ardından taburcu oldu. Uzmanlar acı kavunun alerjik bünyelerde körlüğe hatta ölüme bile neden olabileceğinin altını çizdi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar