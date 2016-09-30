‘Abla’ ve ‘abi’ler elde...

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Antalya'da terör örgütü FETÖ'ye eş zamanlı baskınlar yapıldı. Örgüte ait Toros, Işık ve İrfan okulları ile şirketlerinde çalışan 10 "Abla" ve 50 "Abi" gözaltına alındı. Operasyon sırasındaki aramalarda 1 dolarlar ele geçirildi. Zanlıların cep telefonlarında da Bylock programı bulunduğu. Adana ise 24 doktor, diş hekimi ve eczacı gözaltına alındı.
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