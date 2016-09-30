  1. Vali yardımcısı gözaltında
  2. F şıkkı ByLock

‘Abla’ ve ‘abi’ler elde...

‘Abla’ ve ‘abi’ler elde...
Antalya'da terör örgütü 'ye eş zamanlı baskınlar yapıldı. Örgüte ait Toros, Işık ve İrfan okulları ile şirketlerinde çalışan 10 "Abla" ve 50 "Abi" gözaltına alındı. Operasyon sırasındaki aramalarda 1 dolarlar ele geçirildi. Zanlıların cep telefonlarında da Bylock programı bulunduğu. Adana ise 24 doktor, diş hekimi ve eczacı na alındı.
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