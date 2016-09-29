Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Merkezi Berlin'de bulunan FETÖ yanlısı 'Diyalog ve Eğitim Vakfı' Başkanı Ercan Karakoyun, yüzlerce FETÖ'cünün Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu söyledi.
AİLELER ÇOCUKLARINI ALIYOR
Die Zeit'in haberine göre 'FETÖ'ye bağlı okullardan da çok sayıda öğrencinin ayrıldığını söyleyen Karakoyun Stuttgart'daki okuldan örnek verdi. Karakoyun, Stuttgart'daki 'Bil Okulları'ndan 65 ebeveynin çocuklarını aldığını' belirtti.
Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'ya kaçıyor
Yüzlerce FETÖ'cünün Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Merkezi Berlin'de bulunan FETÖ yanlısı 'Diyalog ve Eğitim Vakfı' Başkanı Ercan Karakoyun, yüzlerce FETÖ'cünün Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu söyledi.
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Bunlar bir defa insan değil,batı insan gibi davranmayana her zaman kapı açar, batı terörist yatağı utanmadan çıkarlar biz avrupalıyız yuh ulan siz önce insan olun, fetö teröristleriyle avrupalı olmuşlar, siz ancak havlamayı bilirsiniz, ama Biz Türkler sizin kemiğinizi biliriz.
biz türkler almanyada ikinci cumhuriyeti kuracagiz, bu kesin. almanya topraklari bize de kürdistani kuramayanlarin emellerini gerceklestirebilecegi bir ülke hatta fettoscular icin de öyle. beyhude türkiyede kürdistan kurmaya ya da fettos islamini kurmaya calismayin, sizi destekleyen almanyadan istediginizi almak icin daha da cok pkk li ve fettoscu almanyaya gelsin. bunlarin nesli tükeniyor, alaman ülke topragini esitce paylasalim, gelin looo
fettos ve ekibi; tipki birinci dünya savasinda oldugu gibi amerikan-ingiliz mandasi hayrani yobazlarin günümüz versiyonudur.
fettosta Allah korkusu, can korkusundan agir bassaydi simdi türkiyede olurdu, müritleri bir de bu acidan baksin bu sarlatana.
bu pisliği görünce İĞRENİYORUM.
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