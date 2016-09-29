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Yüzlerce 'cü 'ya kaçıyor

Yüzlerce 'cünün 'ya iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yüzlerce FETÖcü Almanyaya kaçıyor

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Merkezi Berlin'de bulunan yanlısı 'Diyalog ve Eğitim Vakfı' Başkanı Ercan Karakoyun, yüzlerce FETÖ'cünün 'ya iltica talebinde bulunduğunu söyledi.

AİLELER ÇOCUKLARINI ALIYOR
Die Zeit'in haberine göre 'FETÖ'ye bağlı okullardan da çok sayıda öğrencinin ayrıldığını söyleyen Karakoyun Stuttgart'daki okuldan örnek verdi. Karakoyun, Stuttgart'daki 'Bil Okulları'ndan 65 ebeveynin çocuklarını aldığını' belirtti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 09:20
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

Bunlar bir defa insan değil,batı insan gibi davranmayana her zaman kapı açar, batı terörist yatağı utanmadan çıkarlar biz avrupalıyız yuh ulan siz önce insan olun, fetö teröristleriyle avrupalı olmuşlar, siz ancak havlamayı bilirsiniz, ama Biz Türkler sizin kemiğinizi biliriz.

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evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 11:45
murat keser murat keser

biz türkler almanyada ikinci cumhuriyeti kuracagiz, bu kesin. almanya topraklari bize de kürdistani kuramayanlarin emellerini gerceklestirebilecegi bir ülke hatta fettoscular icin de öyle. beyhude türkiyede kürdistan kurmaya ya da fettos islamini kurmaya calismayin, sizi destekleyen almanyadan istediginizi almak icin daha da cok pkk li ve fettoscu almanyaya gelsin. bunlarin nesli tükeniyor, alaman ülke topragini esitce paylasalim, gelin looo

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evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 11:30
murat keser murat keser

fettos ve ekibi; tipki birinci dünya savasinda oldugu gibi amerikan-ingiliz mandasi hayrani yobazlarin günümüz versiyonudur.

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evet4
hayır0
cevapla 29.09.2016 11:25
murat keser murat keser

fettosta Allah korkusu, can korkusundan agir bassaydi simdi türkiyede olurdu, müritleri bir de bu acidan baksin bu sarlatana.

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evet3
hayır0
cevapla 29.09.2016 11:24
MEHMET MEHMET

bu pisliği görünce İĞRENİYORUM.

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evet5
hayır0
cevapla 29.09.2016 10:31
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