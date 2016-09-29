Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Merkezi Berlin'de bulunan FETÖ yanlısı 'Diyalog ve Eğitim Vakfı' Başkanı Ercan Karakoyun, yüzlerce FETÖ'cünün Almanya'ya iltica talebinde bulunduğunu söyledi.



AİLELER ÇOCUKLARINI ALIYOR

Die Zeit'in haberine göre 'FETÖ'ye bağlı okullardan da çok sayıda öğrencinin ayrıldığını söyleyen Karakoyun Stuttgart'daki okuldan örnek verdi. Karakoyun, Stuttgart'daki 'Bil Okulları'ndan 65 ebeveynin çocuklarını aldığını' belirtti.