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, 6 araç çukura düştü

Yol çöktü, 6 araç çukura düştü
İstanbul , yol faciasıyla sarsıldı. Dün öğle saatlerinde 20 gün önce kanalizasyon çalışmalarının yapıldığı Çam Sokak'taki tekstil mağazalarının bulunduğu yolda çökme yaşandı. Park halindeki 6 araç göçük nedeniyle oluşan çukura düşerken, 1 vatandaş da yaralandı. Başka bir çökme ihtimali üzerine polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura düşen araçlar çekici yardımıyla çıkarıldı. Görgü tanıkları ise daha önceki altyapı çalışmalarda açılan çukurun tam doldurulmadığı için çökmenin yaşandığını vurguladı. Çukura düşen araçlarda maddi hasar meydana geldiği açıklandı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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