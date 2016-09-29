Yol çöktü, 6 araç çukura düştü

İstanbul Merter, yol faciasıyla sarsıldı. Dün öğle saatlerinde 20gün önce kanalizasyonçalışmalarının yapıldığı Çam Sokak'taki tekstil mağazalarının bulunduğu yolda çökme yaşandı. Parkhalindeki 6 araç göçüknedeniyle oluşan çukuradüşerken, 1 vatandaş dayaralandı. Başka bir çökme ihtimali üzerine polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Çukura düşen araçlarçekici yardımıyla çıkarıldı. Görgü tanıkları ise daha önceki altyapı çalışmalarda açılan çukurun tam doldurulmadığı için çökmenin yaşandığını vurguladı. Çukura düşen araçlardamaddi hasar meydanageldiği açıklandı.
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