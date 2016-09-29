  1. Terörle mücadelede işbirliği vurgusu
  2. AİRAMB ULANS

Yakan cevap

atv'nin sevilen yarışma programı 'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Reklamcılık yapan Şerife Dökmetaş, yarışmaya damga vurdu. "Dörtlüleri yakmak denildiğinde otomobildeki hangi parça kastedilir?" sorusuna "Selektör" cevabını veren Dökmetaş, soruyu yanlış yanıtladı. Soruyu bilemeyince gülmeye başlayan yarışmacı, sunucu Selçuk Yöntem'in "Ehliyetin var mı? Kaç yıldır araba kullanıyorsun?" sorusuna ise "1 yıllık şoförüm" yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Yöntem, "Ehliyetini hemen istiyorum" diyerek tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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