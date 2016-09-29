Yakan cevap

atv'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Reklamcılık yapan Şerife Dökmetaş, yarışmaya damga vurdu. "Dörtlüleri yakmak denildiğinde otomobildeki hangi parça kastedilir?" sorusuna"Selektör" cevabını verenDökmetaş, soruyu yanlışyanıtladı. Soruyu bilemeyince gülmeye başlayan yarışmacı, sunucu Selçuk Yöntem'in "Ehliyetinvar mı? Kaç yıldır arabakullanıyorsun?" sorusuna ise"1 yıllık şoförüm" yanıtını verdi. Bu cevap üzerine Yöntem, "Ehliyetini hemen istiyorum" diyerek tüm stüdyoyu kahkahaya boğdu.
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