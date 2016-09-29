TUSKON’un Asya hattı çözülüyor

BYLOCK'TAN SONRA KAKAO
Türkiye'de darbe girişimini ByLock adlı program üzerinden planlayan FETÖ'nün Asya ülkelerinde ise Kore menşeli bir yazılımla faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi. Buna göre, Çin, Hong Kong ve Tayvan'a firar eden FETÖ'nün işadamları kendi aralarındaki yazışmaları VPN üzerinden Kore'nin 'Kakao Talk' adlı programıyla yaptı. 2016'dan sonra bu program Çin'de deşifre oldu. Bunun üzerine FETÖ üyeleri yeni bir sistem kullanmaya başladı. Ancak edinilen bilgiye göre, Kakao Talk üzerinden yapılan yazışmaların büyük bölümü Çin hükümeti tarafından deşifre edildi. 'Kakao Talk' yazışmalarıyla ortaya çıkan belgeler, FETÖ'nün Türkiye'nin uluslararası ilişkilerini nasıl dizayn etmeye çalıştığını da gösterdi. Çin'in Türkiye'ye gönderdiği istihbarat notlarında, 2009, 2011 ve 2014'te Türkiye'de gündeme getirilen "Uygur Türkleri Katlediliyor" haberlerinin arkasında FETÖ'nün medya ayağının bulunduğu yer aldı. Bu yolla, FETÖ'nün Çin ve Türkiye ilişkilerini zora sokmaya çalıştığı belirlendi. Uygur Türkleri ile ilgili katliam haberlerinin Türkiye'de özellikle seçim dönemlerinde FETÖ üyelerince servis edildiği tespit edildi. Uygur Türkleri üzerinden yapılan algı operasyonlarında Cihan Haber Ajansı'nın Pekin Temsilciliği'ni yapan O.E.'nin imzasının olduğu ifade edildi.
ÇİN'DE ÇİRKİN İFTİRA
TUSKON'un uzantılarından TUÇSİAD'ın da Şangay'daki işlerini Pasifik Ticaret Danışmanlığı üzerinden sürdürdüğü ve 15 Temmuz'da Çin medyasına bültenler yolladığı tespit edildi. Örgütün elemanlarının ülkedeki medya kuruluşlarına gönderdiği bültenlerde "DEAŞ'çı Türk Hükümeti devrildi" şeklinde çirkin iftiralarda bulunduğu da belgelere girdi.
MERAL, ÇİN TV'SİNDE ÜLKEYİ KARALIYOR
önce Çin'e, ardından da Tayvan'a geçtiği tespit edilen hain örgütün finansörü TUSKON Başkanı Rızanur Meral de yaklaşık bir yıl aradan sonra ilk kez ortaya çıktı. Çin ve Tayvan kanallarında canlı yayınlara katılan Rızanur Meral'in, Türkiye'yi bir terör ülkesi olarak lanse ettiği tespit edildi. Hatırlanacağı üzere FETÖ mensubu Rızanur Meral, 2014 yılındaki TUSKON Olağan Genel Kurulu'nda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ithamlarda bulunup haddini aşmıştı. O dönem "Yakında kimlerin inlerde yaşadığını herkes görecek" sözleriyle salondaki FETÖ'cü işadamlarından alkış alan Meral, bir anda ortadan kaybolup, firar etmişti. Emniyet'in aradığı, savcılık tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Meral'den uzun süredir haber alınamıyordu.
TAYVAN'A YERLEŞME PLANI
'Kakao Talk' yazışmalarının çözümlerinde TUSKON üyelerinin gelecek stratejilerine ilişkin ipuçları da ortaya çıktı. FETÖ'cü işadamlarının himmet trafiği ve üyelerin adım adım Tayvan'a yerleşme süreçlerinin de bu yazılımın çözümlerinde yer aldığı ifade edildi.
SESİ DEĞİŞTİRİYOR
Güney Kore menşeli olan ve Uzakdoğu ülkelerinde kullanılan 'Kakao Talk' programı en üst düzeyde güvenlik vaadiyle ön plana çıkıyor. Gelişmiş telefonlara yüklenen sistem için herhangi bir ücret ödenmiyor. Mobil görüşme, mesaj ve telsiz işlevi gibi özellikleri bulunan programın en önemli özelliği, diğer mobil programlara göre daha güvenlikli olması. Sistem özel şifre tekniklerine de imkân tanıyor. Belirli sayıda kişinin kendi aralarında oluşturduğu şifrelerle birlikte yüklenebilen program, bu şifreye sahip olmayan kişilerin iletişime ulaşmasını engelliyor. 'Kakao Talk' programı, gerektiğinde sesi de değiştirebiliyor.
SABAH
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