Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 37'nci günündeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu'nun güney istikametindeki ileri harekatının saat 18.00 itibarıyla devam ettiği bildirildi.

Muhalif unsurlarca karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Rai'nin güneybatısındaki Tall Ar meskun mahalinde kontrolün yeniden sağlandığı, ileri harekata devamla Ziyadiyah ve Gurur meskun mahallerinin de ele geçirildiği ifade edilerek, her iki bölgede de DAEŞ terör örgütü ile düşük yoğunluklu çatışmaların devam ettiği kaydedildi. Kontrol altındaki bölgelerde mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizliğinin sürdüğü belirtildi.

Rai'nin doğusunda El Eyyübiyah meskun mahallinin DAEŞ kontrolüne geçtiği bildirilen açıklamada, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 4 muhalifin şehit olduğu, 15'inin de yaralandığı, destek sağlayan TSK unsurlarında ise zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 104 meskun mahalde, yaklaşık 910 kilometrekare de kontrolün sağlandığı bildirildi.

50 DAEŞ HEDEFİNE ATIŞ

Açıklamaya göre, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 50 DAEŞ hedefine, ateş destek vasıtalarınca 158 Fırtına ve 80 ÇNRA atışı yapıldı.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından Hacı Küşah'ta tespit edilen 3 hedef ateş altına alınarak, DAEŞ'e ait 2 bina ile doçka monteli 1 araç imha edildi.

Koalisyon güçleri tarafından Ziyadiyah bölgesinde tespit edilen DAEŞ unsurlarına yönelik icra edilen hava harekatı sonucunda, 1 DEAŞ unsuru etkisiz hale getirildi, 1 bina imha edildi. Koalisyona ait 1 HIMARS bataryası ile Bab'ın 2 kilometre güneybatısında bulunan ve DAEŞ unsurlarınca kullanılan 1 bina da 8 roket atılarak imha edildi.

DAEŞ terör örgütünden temizlenin bölgelerde harekatın başlangıcından bugüne kadar muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince 28 mayın ve 989 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, Suriye sınır hattında 2 silahlı İHA ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyetinin sürdüğü belirtilerek, AFAD ve Türk Kızılayına ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgede bulunan sivillere günde 3 öğün sıcak yemek verildiği ve sağlık hizmetlerinin karşılandığı bildirildi.

Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgesinde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta oluğu ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.