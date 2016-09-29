TSK açıkladı: 330 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, Hakkari Valiliği sorumluluk bölgesinde tüm güvenlik güçlerinin etkin koordinasyonu ile yürütülen terörle mücadele harekatının başarılı bir şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Bu mücadele 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasında 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci Komando Tugay Komutanlığı, 2'nci ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlıkları, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, 7'inci Hudut Alay Komutanlığına bağlı komando birlikleri, Hudut Özel Harekat Birlikleri, Jandarma Özel Harekat birlikleri ve Motorlu Birlikler tarafından üstün cesaret ve feragatle sürdürülmektedir. Bu mücadelede polis özel harekat birlikleri ve emniyet unsurları ile geçici köy korucuları da aynı cesaret ve feragati göstermektedir" denildi.



4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, silahlı İHA, Bayraktarla Hakkâri Ağaçdibi Faktepe civarında tespit edilen toplam 3 teröristin saat 12.23 ve 12.54 saatlerinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Yine aynı bölgede tespit edilen bir teröristin de yapılan tek top atışıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, böylece 4 teröristin etkisiz hale getirilmiş olduğu kaydedildi.



Buzul dağları, Havillati, Urşe arasında icra edilmekte olan operasyonda Kervan gölü ve Kelyanur gölü arasında kalan tepede bulunan mağarada yapılan aramada ele geçirilen malzemeler ve silahların fotoğrafları ve görüntüleri de paylaşıldı.



HALK İTİBAR ETMİYOR

Öte yandan güvenlik birimleri bir yazıda da hainlerin halktan sözde vergi toplamakta zorlandıklarının görüldüğüne dikkat çekerek, halkın artık bunlara itibar etmediği ancak yine bazı yerlerde ağır baskıya maruz kalanlardan koyun ve para olarak sözde vergi toplandığının da bir gerçek olduğunu vurguladı. Yardım yaptık dedikleri ailelerin de teröristlerin aileleri olduğuna dikkat çekildi.