Terörle mücadelede işbirliği vurgusu

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından, onuruna verdiği akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yıldırım ve Muhammed bin Nayif, görüşmelerinde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmeleri de ele aldı.

Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin müstesna bir yere sahip olduğunu ve iki ülke arasında gücünü, ortak tarih ve kültürden alan sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un nisan ayında gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ortaya koydukları, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın işbirliğini, ortak değerler ve menfaatler temelinde daha da geliştirme ve en üst düzeye çıkarma iradesi yönünde çalıştıklarını belirten Yıldırım, iki ülke dışişleri bakanları başkanlığındaki "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi"nin Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi imkanlarının düzenli ve kapsamlı biçimde ele alınmasına olanak sağlayacağını, ilişkileri daha da kurumsallaştıracağını ifade etti.

Muhammed bin Nayif'e, Suudi Arabistan'ın, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi karşısında gösterdiği güçlü dayanışma için teşekkür eden Yıldırım, Veliaht Prensin ziyaretini de Suudi Arabistan makamlarının Türkiye ile dayanışmasının bir göstergesi olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Yıldırım, terörizmle mücadelede Suudi Arabistan ile işbirliğini artırarak sürdüreceklerini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, bölgesel konularda örtüşen görüşlere sahip olduklarını belirttiği Suudi Arabistan ile başta Suriye ve Türkiye-Körfez İşbirliği Ülkeleri ilişkileri olmak üzere, uluslararası konular bağlamında da düzenli temas ve istişare içinde olmaya önem verdiklerini söyledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ise ortak tarihi bağlar üzerinde yükselen Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerinin her alanda derinleştirilmesi yönünde güçlü bir iradeye sahip olduklarını vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman'ın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde makamlarla ortak mesai içinde olacaklarını söyledi.

Bölgenin içinden geçtiği güç dönemi işaret eden Muhammed bin Nayif, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin bölgesel güvenlik, refah ve istikrar için kilit öneme haiz olduğunun altını çizdi.