Tekmeciye 9 yıl!

İstanbul Maslak'ta bir otobüste yolculuk yapan Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme attığı belirtilen Abdullah Çakıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Çakıroğlu için "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hazırlanan iddianame 6 sayfadan oluştuğu açıklandı. İddianamede, Çakıroğlu'nun hemşire Ayşegül Terzi'nin yüzüne tekme atmak suretiyle yaraladığı ve doktor raporlarına göre Terzi'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı belirtildi. İddianamede, olay gününe ait kamera görüntülerinin incelemelerinin ve tanık ifadelerinin dosyada yer aldığı anlatıldı. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından Çakıroğlu'nun yargılanmasına başlanacağı açıklandı.
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