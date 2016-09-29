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Veliaht Prensi Türkiye'de

Veliaht Prensi bin Abdülaziz Al Suud, Ankara'ya geldi. Başbakan Yıldırım, Al Suud'u resmi törenle karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Türkiyede
, Veliaht Prensi, 'i Çankaya Köşkü'nde karşıladı. Yıldırım ve Muhammed bin Nayif'in, tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Muhammed bin Nayif, tören kıtasını "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" ve "Merhaban eyyuhel askeri" diyerek selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Yıldırım ve Muhammed bin Nayif, Türkiye ve bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da hazır bulundu.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 18:42
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