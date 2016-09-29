Muhammed bin Nayif, tören kıtasını "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü" ve "Merhaban eyyuhel askeri" diyerek selamladı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Yıldırım ve Muhammed bin Nayif, Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.
Karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ve Maliye Bakanı Naci Ağbal da hazır bulundu.
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