Survivor Ozan

Isparta'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası 34 yaşındaki Ozan Bölükbaş, çalıştığı gazinoda adeta suç makinesine dönüştü. 13 ayrı olaya karışan Bölükbaş, hakkında hapis cezası verildi. Hapse girmek istemeyen adam ise dağa çıktı. Yaklaşık 8 ay saklanan Ozan Bölükbaş, avladığı hayvanlar ve bulduğu meyvelerle beslendi. Jandarmanın sürekli peşinde olduğu Ozan, kaçamayacağını anlayınca teslim oldu. Dağda yaşadığı süre boyunca yaklaşık 20 kilo verdiğini belirten firari, "Yılan, kirpi ve böcek yedim. Bulduğum meyvelerle beslendim. Jandarmanın sıkı şekilde aramasından bunaldım. Daha fazla kaçamayacağımı anlayınca da teslim oldum" dedi. Bölükbaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.