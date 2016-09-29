Sürpriz köy!

Her karış toprağında tarih yatan Çanakkale, bu kez 900 yıllık Eşelek Köyü ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 1561(Rumi 977) yılında, bölgenin Türk egemenliğine girmesinden sonra çevreye gelen ve göçebe olarak yaşayan Türk-Oğuz boylarından bir grup Yörük, Biga'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Eşelek Köyü'nü kurdu. Tarihi köy 26 yıl önce Bakacak Barajı'nın yapımı ile sular altında kaldı. Köy sakinlerinden bir kısmı Biga ilçesinde kalmayı tercih ederken, bir bölümü de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, aynı adla kurulan Eşelek Köyü'ne yerleştirildi. Köylüler, yanlarında hatıra olarak ise köy camisinin minaresini taşıdı. Bakacak Barajı'nın su tutmasıyla, köyde bulunan binalar sular altında kaldı. köylüler heyecanlandı Geçen 26 yılın ardından,barajda suların çekilmesi eskiköyü de ortaya çıkardı. 900 yıllık geçmişe sahip köy mezarlığı, evler ve minaresi olmayan cami,yeniden gün yüzüne çıktı. Yıllara rağmen köydeki binaların, mezartaşları ve diğer yapıların zarargörmemiş olması dikkat çekti. Köy sakinleri tarihi yapıları görünce heyecanlarını gizleyemedi.
Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne 25 kilometreuzaklıktaki köyde bulunan binaların ve mezartaşlarının bozulmamış olması hayret uyandırdı.
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