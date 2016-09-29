  1. Milyonları kıvırdı
  2. İşten çıkarıldılar çatıya çıktılar

Sürpriz köy!

900 yıllık , 1990’da sularının altında kaldı. Ancak beklenmedik bir sürpriz yaşandı. Sular çekilince tarihi köy bozulmamış halde gün yüzüne çıktı.

Sürpriz köy!
Her karış toprağında tarih yatan Çanakkale, bu kez 900 yıllık ile tüm dikkatleri üzerine çekti. 1561 (Rumi 977) yılında, bölgenin Türk egemenliğine girmesinden sonra çevreye gelen ve göçebe olarak yaşayan Türk-Oğuz boylarından bir grup Yörük, Biga'ya 25 kilometre uzaklıkta bulunan Eşelek Köyü'nü kurdu. Tarihi köy 26 yıl önce Bakacak Barajı'nın yapımı ile sular altında kaldı. Köy sakinlerinden bir kısmı Biga ilçesinde kalmayı tercih ederken, bir bölümü de Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, aynı adla kurulan Eşelek Köyü'ne yerleştirildi. Köylüler, yanlarında hatıra olarak ise köy camisinin minaresini taşıdı. Bakacak ı'nın su tutmasıyla, köyde bulunan binalar sular altında kaldı. köylüler heyecanlandı Geçen 26 yılın ardından, barajda suların çekilmesi eski köyü de ortaya çıkardı. 900 yıllık geçmişe sahip köy mezarlığı, evler ve minaresi olmayan cami, yeniden gün yüzüne çıktı. Yıllara rağmen köydeki binaların, mezar taşları ve diğer yapıların zarar görmemiş olması dikkat çekti. Köy sakinleri tarihi yapıları görünce heyecanlarını gizleyemedi.


Çanakkale'nin Biga İlçesi'ne 25 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan binaların ve mezar taşlarının bozulmamış olması hayret uyandırdı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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