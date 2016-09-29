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Son durak!

Genç kadın, nun önüne atlayarak canına kıydı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı

Son durak!
Kan donduran olay dün İstanbul Kadıköy-Kartal hattı Kozyatağı Metro İstasyonu'nda yaşandı. Durakta bekleyen Nihayet Kalkan (41), metronun durağa yanaştığı raylara atladı. Durumu gören vatandaşlar ise dehşete düştü. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler çevrede önlem aldı. Metro seferleri ise durduruldu. İtfaiye ekipleri kadının cansız bedenini metronun altından çıkardı. Duraktan çıkan bir yolcu, olayı görmediğini belirterek, "Aşağıda bir sıkıntı var. Çünkü koşuyorlar, bayağı bir hareketlilik var" dedi. Korkunç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kozyatağı Metro İstasyonu'nda bekleyen kadın, Kadıköy'den Kartal yönüne sefer yapan metronun durağa yanaşmasıyla metronun önüne atlıyor.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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