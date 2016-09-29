Son durak!

Kan donduran olay dün İstanbul Kadıköy-Kartal metro hattı Kozyatağı Metro İstasyonu'nda yaşandı. Durakta bekleyen NihayetKalkan (41), metronun durağa yanaştığı raylara atladı. Durumugören vatandaşlar ise dehşetedüştü. Hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısasürede olay yerine gidenekipler çevrede önlem aldı. Metro seferleri ise durduruldu. İtfaiye ekipleri kadının cansız bedenini metronun altından çıkardı. Duraktan çıkan bir yolcu, olayı görmediğini belirterek, "Aşağıda bir sıkıntı var.Çünkü koşuyorlar, bayağı birhareketlilik var" dedi. Korkunç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kozyatağı Metro İstasyonu'nda bekleyen kadın, Kadıköy'den Kartal yönüne sefer yapan metronun durağa yanaşmasıyla metronun önüne atlıyor.
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