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Sarıoğlan Boris

İngiltere Dışişleri Bakanı , Türkiye’ye geldi, “ Kalfatlı’yım” dedi. ‘Hemşehrileri’ Johnson ailesinin lakabını söyledi: Sarıoğlangiller...

Sarıoğlan Boris
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Osmanlı döneminde Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve 'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu... Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Johnson, dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti. Johnson, basın toplantısının ardından bakanlıktan ayrılacağı sırada, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" cevabını vermişti.

BİRÇOK AKRABASI VAR
İşte ondan sonra Kalfat, Türkiye gündemine geldi. Köy sakinlerinden Musa Şekerci, Bakan Johnson'ın dedesi Ali Kemal Bey'in ilk yaşadığı evi gösterdi ve geçmiş yılarda Johnson'ın yakınlarının köyü ziyaret ettiğini anlattı. Johnson'ın ailesinin Almanya, İngiltere gibi ülkelerde olduğunu belirterek, özel günlerde zaman zaman köyü ziyaret ettiklerini vurguladı. Şekerci, Johnson'ı ata toprakları olan Kalfat köyüne davet etti. Bakan 'ın dedesinin kapı komşusu olan Yaşar Kaya da Johnson'ın akrabalarını geçmiş dönemlerde evlerinde misafir ettiklerini bildirdi. Kaya, kendisinin bu aileyi tanımadığını fakat büyüklerinin bu aile ile sıkı bağları olduğunu kaydetti. Köy sakinlerinden 80 yaşındaki Zeynep Usta da Johnson'ın dedesi Ali Kemal Bey ile tanıştıklarını fakat Johnson'ı tanımadıklarını anlattı. Köyde birçok kişi ile Johnson'ın akrabalığı bulunduğunu ifade eden Karaağaç, "Johnson'ın Kalfat'tan ayrılıp İstanbul'a giden dedesi Mumcu Ahmet Efendi, Ali Kemal'in babasıdır. Mumcu Ahmet Efendi ile benim dedem amca çocukları. Birçok akrabası şu anda Türkiye'nin farklı yerinde yaşamaya devam ediyor" dedi.



'İKİYÜZLÜ' TEPKİSİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamalar İngiliz basınında geniş yer buldu. Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan Brexit referandumu öncesi başını çektiği kampanyada Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Johnson'ın Ankara'daki temasları sırasında aksi yön de açıklamalarda bulunması "ikiyüzlülük" olarak adlandırıldı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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