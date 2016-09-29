Sarıoğlan Boris

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Osmanlı döneminde DamatFerit Paşa hükümetinde bakanlık yapan ve Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden AliKemal'in torununun oğlu... Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Johnson, dün DışişleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüş, ardından ortak basın toplantısı düzenlenmişti. Johnson, basın toplantısının ardından bakanlıktan ayrılacağı sırada, bir gazetecinin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Kalfat" cevabını vermişti.
BİRÇOK AKRABASI VAR
İşte ondan sonra Kalfat, Türkiye gündemine geldi. Köy sakinlerinden Musa Şekerci, Bakan Johnson'ın dedesi Ali Kemal Bey'in ilk yaşadığı evi gösterdi ve geçmiş yılarda Johnson'ın yakınlarının köyü ziyaret ettiğini anlattı. Johnson'ın ailesinin Almanya, İngiltere gibi ülkelerde olduğunu belirterek, özel günlerde zaman zaman köyü ziyaret ettiklerini vurguladı. Şekerci, Johnson'ıata toprakları olan Kalfatköyüne davet etti. Bakan Boris Johnson'ın dedesinin kapı komşusu olan Yaşar Kaya da Johnson'ın akrabalarını geçmiş dönemlerde evlerinde misafir ettiklerini bildirdi. Kaya, kendisinin bu aileyi tanımadığını fakat büyüklerinin bu aile ile sıkı bağları olduğunu kaydetti. Köy sakinlerinden80 yaşındaki Zeynep Usta daJohnson'ın dedesi Ali KemalBey ile tanıştıklarını fakatJohnson'ı tanımadıklarınıanlattı. Köyde birçok kişi ile Johnson'ın akrabalığı bulunduğunu ifade eden Karaağaç, "Johnson'ınKalfat'tan ayrılıpİstanbul'a giden dedesiMumcu Ahmet Efendi, AliKemal'in babasıdır. MumcuAhmet Efendi ile benimdedem amca çocukları.Birçok akrabası şu andaTürkiye'nin farklı yerindeyaşamaya devam ediyor" dedi.
'İKİYÜZLÜ' TEPKİSİ
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamalar İngiliz basınında geniş yer buldu. Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan Brexit referandumu öncesi başını çektiği kampanyada Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Johnson'ın Ankara'daki temasları sırasında aksi yön de açıklamalarda bulunması "ikiyüzlülük" olarak adlandırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.