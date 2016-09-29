Saldırı hazırlığındaki hainler öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 2 Eylül'de Dibekli'de çıkan çatışmada yaralanarak, diğer teröristlerce bölgeden uzaklaştırılan bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin cesedi, ailesine teslim edilmek üzere götürülürken yol kontrolünde ele geçirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesi ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, birliklere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristler ve bu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen mağara, barınak, toprak altı sığınak ve silah mevzileri, düzenlenen hava harekatı ile imha edildi.