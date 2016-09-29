Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'yle Suriye konusundaki işbirliğinin yapıcı olacağına gösteren bir eğilim olduğunu belirtip ortak eylemlerin mümkün olduğunu belirtti.

Zaharova, "Suriye konusunda endişelerimizi ve üzerinde anlaşmaktan uzak olduğumuz meseleleri de yapıcı bir biçimde tartışılıyoruz. Ankara'nın yaptıklarını çok gerçekçi bir biçimde izliyoruz, burada herhangi bir yanılsama ya da şüpheye yer yok" ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Türkiye ile 'diyalog ve işbirliği yeniden sağlandığını' da belirten Zaharova, "Bu işbirliği fikir alış verişi, bilgi paylaşımı öngörüyor. Gerekmesi hâlinde ortak eylemler de mümkün" diye ekledi.