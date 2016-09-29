Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'yle Suriye konusundaki işbirliğinin yapıcı olacağına gösteren bir eğilim olduğunu belirtip ortak eylemlerin mümkün olduğunu belirtti.
Zaharova, "Suriye konusunda endişelerimizi ve üzerinde anlaşmaktan uzak olduğumuz meseleleri de yapıcı bir biçimde tartışılıyoruz. Ankara'nın yaptıklarını çok gerçekçi bir biçimde izliyoruz, burada herhangi bir yanılsama ya da şüpheye yer yok" ifadelerini kullandı.
Zaharova, "Türkiye ile 'diyalog ve işbirliği yeniden sağlandığını' da belirten Zaharova, "Bu işbirliği fikir alış verişi, bilgi paylaşımı öngörüyor. Gerekmesi hâlinde ortak eylemler de mümkün" diye ekledi.
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bu sözcü...Antalyada kac defa tatil yapti .....ruslar AB tarafindan sevilmediklerini biliyorlar...yine bu AB Türkleride sevmiyor sonucta bir ortak noktamiz var....bu yüzden menfaatleri dogrultusunda ortak iser yapmak zorundalar birbrilerine kazik atmadan.
Her alanda isbirligi ikisinin de yararinadir, cünkü Türkiye ne kadar Rusyaya muhtacsa, Rusya da o kadar Türkiyeye muhtactir! Ya beraber is yaparlar, ya da AB_ABD-Sirtlanalarina yem olurlar!
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