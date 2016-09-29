PKK'ya çalışan kanallar kapatıldı

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, milli güvenliğe tehdit olduğu tespit edilen yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenen kanalların kapatılmasına karar verildi.
Bu kapsamda kapatılması kararlaştırılan Özgür Gün TV, Jiyan TV, Azadi TV, Denge TV, HTV Hayat, İMC TV, TV 10, Zarok TV, Mezopotamya TV'nin de aralarında bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kuruluşunun isimleri RTÜK tarafından TÜRKSAT'a bildirildi.
Bu kanallardan uydu ortamında yayında bulunanların yayınları dün gece itibarıyla TÜRKSAT tarafından sonlandırıldı.
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hdpkk nın da sesini kesin artık zamanı gelmedi mi, fetö pisliğine bağlı çoğu chp lileride artık gereği yapılmalı bu pislikler ortalıkta gezmemeli artık pis kokuyorlar.
fox tvninde yayına son verilmeli sabah haberlerinde şehitlerimiz aynı haberi verilirken pkk ve fetö terör örgütlerinde ölenlerin aynı şekilde acımız olduğu haberi var . ama sabah haberini sunan İsmail Küçükkaya bu habere gezi şehitlerimiz fetö ve pkk şehitlerimizde aynıdır deme cesaretini gösterebiliyor . ne zaman gezide memleketi bölmeye karıştırmaya çalışan yıkıp yağmalayan kişiler şehit mertebesinde görebiliyor. ve pkk fetö şehitleriyle aynıdır denebiliyor. gezideki resme baksınlar ne kadar yasadışı örgüt bölücüler bu olayın içindeydi ve bu zavallı sunucu kendine göre bunları şehitlik gibi kutsal bir mertebeye koyabiliyor. yazık çok yazık bunada basın özgürlüğü deniliyor.
sürünün başını öldürürsen, ortada ne sürü kalır nede sempatizan. ohal devam etmeli. fransa 10 aydır ohal de ve bizim kadar terör tehdidi altında değil.
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