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PKK'ya çalışan kanallar kapatıldı

Milli güvenliği tehdit eden yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütlerine aidiyeti bulunan 12 televizyon ile 11 radyo kanalının yayınları sonlandırıldı.

PKKya çalışan kanallar kapatıldı

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, milli güvenliğe tehdit olduğu tespit edilen yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenen kanalların kapatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda kapatılması kararlaştırılan Özgür Gün TV, Jiyan TV, Azadi TV, Denge TV, HTV Hayat, İMC TV, TV 10, Zarok TV, Mezopotamya TV'nin de aralarında bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kuruluşunun isimleri tarafından 'a bildirildi.

Bu kanallardan uydu ortamında yayında bulunanların yayınları dün gece itibarıyla TÜRKSAT tarafından sonlandırıldı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 12:19
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

hdpkk nın da sesini kesin artık zamanı gelmedi mi, fetö pisliğine bağlı çoğu chp lileride artık gereği yapılmalı bu pislikler ortalıkta gezmemeli artık pis kokuyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 14:05
kemal taş kemal taş

fox tvninde yayına son verilmeli sabah haberlerinde şehitlerimiz aynı haberi verilirken pkk ve fetö terör örgütlerinde ölenlerin aynı şekilde acımız olduğu haberi var . ama sabah haberini sunan İsmail Küçükkaya bu habere gezi şehitlerimiz fetö ve pkk şehitlerimizde aynıdır deme cesaretini gösterebiliyor . ne zaman gezide memleketi bölmeye karıştırmaya çalışan yıkıp yağmalayan kişiler şehit mertebesinde görebiliyor. ve pkk fetö şehitleriyle aynıdır denebiliyor. gezideki resme baksınlar ne kadar yasadışı örgüt bölücüler bu olayın içindeydi ve bu zavallı sunucu kendine göre bunları şehitlik gibi kutsal bir mertebeye koyabiliyor. yazık çok yazık bunada basın özgürlüğü deniliyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 14:03
ahmet1159 ahmet1159 // İSTANBUL

sürünün başını öldürürsen, ortada ne sürü kalır nede sempatizan. ohal devam etmeli. fransa 10 aydır ohal de ve bizim kadar terör tehdidi altında değil.

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evet6
hayır0
cevapla 29.09.2016 12:28
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