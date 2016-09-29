PKK'ya çalışan kanallar kapatıldı

668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, milli güvenliğe tehdit olduğu tespit edilen yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı ve irtibatı belirlenen kanalların kapatılmasına karar verildi.

Bu kapsamda kapatılması kararlaştırılan Özgür Gün TV, Jiyan TV, Azadi TV, Denge TV, HTV Hayat, İMC TV, TV 10, Zarok TV, Mezopotamya TV'nin de aralarında bulunduğu 12 televizyon ve 11 radyo kuruluşunun isimleri RTÜK tarafından TÜRKSAT'a bildirildi.

Bu kanallardan uydu ortamında yayında bulunanların yayınları dün gece itibarıyla TÜRKSAT tarafından sonlandırıldı.