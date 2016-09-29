PKK bombacısı yakalandı!

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanı Ekin Polat, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün operasyonu ile yakalandı. Adresinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan malzemeler ve patlamayahazır bir adet el yapımı bomba ele geçirilen şüphelinin, örgütte eylemlerinde kullanılmak üzere el yapımı bomba üretmekle görevli olduğu belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın bomba uzmanı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin adresinde bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve patlamaya hazır bir adet el yapımı bomba ele geçirildi.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün İstanbul'daki gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren Serhat kod isimli Ekin Polat'ı izlemeye aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında şahsın örgütün yasadışı eylemlerine el yapımı bomba hazırladığı belirlendi. Örgütün araç yakma eylemlerine de iştirak ettiği iddia edilen Polat, İstihbarat Şubenin Müdürlüğü'nün operasyonu ile Küçükçekmece'de gözaltına alındı.

PATLAMAYA HAZIR BOMBA

Şüphelinin üzerinde 9mm çapında silah ile bir flash bellek ele geçirildi. Adresinde yapılan aramada ise bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. Örgütün bomba uzmanı olduğu anlşılan Ekin Polat'ın adresinde biri patlamaya hazır 8 adette yapım aşamasında el yapımı bomba ele geçirildi.

Şahsın ev aramasında ayrıca bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulundu. 26 çakmak tüpü, çok sayıda fitil, bol miktarda çivi, fişekler, çakmak gazı ve patlayıcı yapımında kullanılan toz madde bulundu.

İSTANBUL VE 3. BÖLGE SORUMLUSU DA YAKALANMIŞTI

Şüpheli, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Terör örgütü PKK'nın İstanbul'daki yapılanmasına ilişkin son dönemde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında Avcılar'da 26 aracın kundaklanması eylemini organize ettiği belirlenen 3. Bölge sorumlusu MazlumArı ve İstanbul sorumlusu Mazlum Çiftçi de yakalanmıştı.







