O ses savcılıkta!

Hamile kadının doğmamış bebeği hakkında söylediği skandal sözler savcılığa taşındı. Olay, İzmir'deyaşandı. Elektrik teknisyeni olarak çalışan C.A., eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocukannesi D.K. (32) ile tanıştı. 2 sevgili, aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra D.K., evlilik hazırlıkları yapan sevgilisinden hamile kaldı. İddialara göre D.K., tartıştığı sevgilisine, "O büyüyecekelbet. Doğduktan sonra onuda kendimi de satacağım" şeklinde ifadeler kullandı. C.A. ise "Karnındaki bebekbenim de çocuğum. Günahişliyorsun" diye uyardı.
'ÇOCUĞUMU KAÇIRDI'
C.A., sevgilisinin sarf ettiği bu sözleri ses kaydına alarak soluğu savcılıkta aldı. Bir müddet sonra D.A., doğum yaptı. Ancak bebeğini babasından kaçırdı. Savcılık, anne hakkında soruşturma başlattı. Baba C.A. ise şunları anlattı: "D.K.'den çocuğumun alınması için elimdeki ses kayıtları ile birlikte savcılığa başvurdum. Çocuğumu benden kaçırıyor. Dahakimliği bile çıkarılmayanbebeğimi başkasınasatmasından korkuyorum."
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