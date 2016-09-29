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O ses savcılıkta!

kalan D.K. ‘Bebeğimi de kendimi de satacağım’ dedi. Baba ise doğan kızını o kadının elinden kurtarmak için harekete geçti. Skandal ses kaydıyla birlikte savcılığa gitti

O ses savcılıkta!
Hamile kadının doğmamış bebeği hakkında söylediği skandal sözler savcılığa taşındı. Olay, İzmir'de yaşandı. Elektrik teknisyeni olarak çalışan C.A., eşinden ayrıldıktan sonra 2 çocuk annesi D.K. (32) ile tanıştı. 2 sevgili, aynı evde yaşamaya başladı. Bir süre sonra D.K., evlilik hazırlıkları yapan sevgilisinden hamile kaldı. İddialara göre D.K., tartıştığı sevgilisine, "O büyüyecek elbet. Doğduktan sonra onu da kendimi de satacağım" şeklinde ifadeler kullandı. C.A. ise "Karnındaki bebek benim de çocuğum. Günah işliyorsun" diye uyardı.

'ÇOCUĞUMU KAÇIRDI'
C.A., sevgilisinin sarf ettiği bu sözleri ses kaydına alarak soluğu savcılıkta aldı. Bir müddet sonra D.A., doğum yaptı. Ancak bebeğini babasından kaçırdı. Savcılık, anne hakkında soruşturma başlattı. Baba C.A. ise şunları anlattı: "D.K.'den çocuğumun alınması için elimdeki ses kayıtları ile birlikte savcılığa başvurdum. Çocuğumu benden kaçırıyor. Daha kimliği bile çıkarılmayan bebeğimi başkasına satmasından korkuyorum."
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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