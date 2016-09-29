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O gün resmi tatil oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'un artık 'Demokrası ve Özgürlükleri Anma Günü' olacağını ve o günün tatil edileceğini açıkladı.

Erdoğan açıkladı! O gün tatil oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'un resmi tatil olduğunu açıkladı.

Erdoğan konu ile ilgili şöyle konuştu:

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ ANMA GÜNÜ OLACAK"
, "15 Temmuz artık '' olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir." ifadelerini kullandı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 13:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

İşte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı budur, Vatan, Millet, Bayrak tek diyen Tüm Dünya Devletlerine dik duran Cumhurbaşkanımla Gururlanıyorum, Her zaman emrindeyiz, Bu vatan Bölünmez reisim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 14:09
mehmet mehmet

helalllllllllllllll

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 29.09.2016 13:06
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