O gün resmi tatil oluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un resmi tatil olduğunu açıkladı.

Erdoğan konu ile ilgili şöyle konuştu:

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ ANMA GÜNÜ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz artık 'Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü' olarak dün Milli Güvenlik Kurulu toplantımızda hükümete tavsiye edilmiştir ve her 15 Temmuz artık şehitlerimizi, gazilerimizi anma günü olarak, o gün tatil edilecektir." ifadelerini kullandı.