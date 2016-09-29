Ne yaptın Çiğdem!

Zonguldak'ta dün ailevi sorunları olan 24 yaşındaki Çiğdem A. apartmanın çatısına çıktı. Kendini yaklaşık 20 metreden boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.