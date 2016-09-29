  1. Köpek!
  2. Son durak!

Ne yaptın Çiğdem!

Ne yaptın Çiğdem!
Zonguldak'ta dün ailevi sorunları olan 24 yaşındaki Çiğdem A. apartmanın çatısına çıktı. Kendini yaklaşık 20 metreden boşluğa bıraktı. Beton zemine çakılan genç kadın, ağır yaralandı. Durumu fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerini aradı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Çiğdem A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar