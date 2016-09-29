Mersin'de yaşayan Gülizar Kuyu, rahatsızlandığı için gittiği hastanede hamileolduğunu öğrendi. Yapılan testlerde bebeğin engellidoğma şüphesi belirdi. "Çocuğunuzun özürlüdoğma ihtimali var. Kürtajyaptırabilirsiniz" denilen Gülizar Kuyu, bu kez Adana'ya gitti. Adana'daki hekim ise bebekte sorun olmadığını söyledi. Bunun üzerine doğumu yapmaya karar veren Gülizar Kuyu, sorunlu bir gebelik süreci geçirdi. 5 kez düşük tehlikesi atlatan genç kadın, hamileliğin 29'uncu haftasında bebeğini erken dünyaya getirdi. 1 kilo504 gram ağırlığında doğan ve "Eymen" adı verilen bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle 55 gün kuvözde yaşam mücadelesi verdi. 55 gün sonra hayata tutan Eymen, "Mucize bebek" olarak hafızalara yerleşti. Çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Rıfat-Gülizar Kuyu çifti, "Hem hamileliksürecinde hem de yoğunbakımda geçen 55 gün kaygıiçindeydik. Ama çok şükürbebeğimiz sağlıklı" dedi.
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