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Mucize

Anne karnında ‘Engelli olabilir’ denilen, kürtajla alınması önerilen ve 5 kez düşük tehlikesi geçiren Eymen , erken doğdu. 55 gün kuvözde kalan çocuk, sonunda ailesine kavuştu.

Mucize bebek
Mersin'de yaşayan Gülizar Kuyu, rahatsızlandığı için gittiği hastanede hamile olduğunu öğrendi. Yapılan testlerde bebeğin engelli doğma şüphesi belirdi. "Çocuğunuzun özürlü doğma ihtimali var. Kürtaj yaptırabilirsiniz" denilen Gülizar Kuyu, bu kez Adana'ya gitti. Adana'daki hekim ise te sorun olmadığını söyledi. Bunun üzerine u yapmaya karar veren Gülizar Kuyu, sorunlu bir gebelik süreci geçirdi. 5 kez düşük tehlikesi atlatan genç kadın, hamileliğin 29'uncu haftasında bebeğini erken dünyaya getirdi. 1 kilo 504 gram ağırlığında doğan ve "Eymen" adı verilen bebek, solunum sıkıntısı nedeniyle 55 gün kuvözde yaşam mücadelesi verdi. 55 gün sonra hayata tutan Eymen, "Mucize bebek" olarak hafızalara yerleşti. Çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşayan Rıfat-Gülizar Kuyu çifti, "Hem hamilelik sürecinde hem de yoğun bakımda geçen 55 gün kaygı içindeydik. Ama çok şükür bebeğimiz sağlıklı" dedi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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