Milyonları kıvırdı

İstanbul Kadıköy'de lüks araç satışıyla tanınan otomotiv galerisine Pazartesi akşamı gidenler şoke oldu. Bağdat Caddesi'ndeki yerinden Acıbadem E-5 kenarındaki yeni yerine 3 ay önce taşınan galeri kapalıydı. Lüks araçlarının satışı için M.G'ye vekalet veren onlarca galerici şaşkındı. Vekalet verdikleri lüks araçlarını galeride bulanlar şanslıydı. Anahtarı olanlar arabalarını götürdü. Olmayanlar çekicilerle otomobillerini aldı. Araçları satılanlarsa ne yapacağını bilemedi. Aynı gün 50 lüks otomobili satış için toplayan M.G. çoğunu değerinin altında elden çıkardı. Yaklaşık 50 milyon lirayla kaçtı. Dansöz oynatıp yaptığı kutlamanın videosunu ise sanal alemde paylaştı. Kapısına kilit vurulan galerinin müşterileri polise koştu.