Lozan... Zafer mi? Hezimet mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün muhtarlarla buluşmasına dile getirdiği Lozan Anlaşmasının kaybettirdiklerine ilişkin 'Bu mu zafer?' çıkışı Türkiye'nin gündemine oturdu. Takvim Gazetesi yazarı ve Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber'de katıldığı programda Lozan Anlaşması ve Türkiye'nin kucağına bıraktığı sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İşte Kapütilasyonlar, Boğazlar, Tazminatlar, yabancı okullar ve patrikhaneler gibi bir çok gündemi olan Lozan ve bugüne yansımaları...

"Osmanlı'nın yani (Türkiye'nin) yok edilmesi isteniyordu. Tümüyle işgal altında ve bağımsız bir devlet olma şansı kalmamış bir toprak parçası hayal ediyorlardı. Türkiye adına giden heyet kendi düşüncesiyle lehte bir sonuç almak istemiş olsa da galip olan ülke olmadık. Ve bugün dahi söz konusu edilen adalar, sınırlar, azınlıklar, patrikhaneler, boğazlar bir çok konuda Dünya savası sonrasında varlığını yeniden tesis etmek isteyen bir devlet olarak oraya oturmuştuk. Ama Lozan bir zafer mi? Hayır!. Alınmış bir takım şeyler var. Ama neyin karşılığında alındı?..."