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Katil

2 ay önce evinin önünde otururken nın saldırısına uğrayan ve olan genç adam, ne yazık ki hayata tutunmayı başaramadı...

Katil yarasa
Kuduz 34 yaşındaki Veli Aydın'ın canını aldı. Karaman'da yaşayan Aydın'ı 2 ay önce evinin önünde otururken alnından bir yarasa ısırdı. Genç adam, durumunu önemsemedi. Ancak, 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye koştu. Grip teşhisi konuldu. Şikayetleri geçmeyince Adana'da bir başka hastaneye başvurdu. Burada olduğu anlaşıldı. 1 hafta önce kuduz teşhisi konularak Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne yatırılıp tedavi altına alınan Veli Aydın dün hayatını kaybetti. Genç adamın ölümünün ardından gözyaşı döken ağabeyi Ramazan Aydın, kuduzdan korkmadığını söyledi. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Ramazan Aydın, "Ölüm gelirse beni de alır gider" dedi. Veli Aydın, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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