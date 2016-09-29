Katil yarasa

Kuduz yarasa 34 yaşındaki Veli Aydın'ın canını aldı. Karaman'da yaşayan Aydın'ı 2 ay önce evinin önünde otururken alnından bir yarasaısırdı. Genç adam, durumunu önemsemedi. Ancak, 15-20 gün sonra baş ağrısı, mide bulantısı şikayetiyle hastaneye koştu. Grip teşhisikonuldu. Şikayetleri geçmeyince Adana'da bir başka hastaneye başvurdu. Burada kuduz olduğu anlaşıldı. 1 hafta öncekuduz teşhisi konularakÇukurova Üniversitesi(ÇÜ) Tıp FakültesiBalcalı Hastanesi'ne yatırılıp tedavi altına alınan Veli Aydın dün hayatınıkaybetti. Genç adamın ölümünün ardından gözyaşı döken ağabeyi RamazanAydın, kuduzdan korkmadığını söyledi. Kardeşinin ölümüyle yıkılan Ramazan Aydın, "Ölüm gelirse benide alır gider" dedi. Veli Aydın, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
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