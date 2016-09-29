Kapıdaki Melek

Adana'nın Karataş İlçesi'nde geçtiğimiz günlerde büyük bir kavga çıktı. İddiaya göre, İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç, kısa süre önce bir tarla konusunda anlaşmazlık yaşadı. Köseoğlu'nun söz konusu tarlaya gittiğini öğrenen Ali Kılınç, yakınlarını da yanına alarak bölgeye geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar, silahlarla birbirlerine ateş açtı. Tabancayla vurulan Köseoğlu ve Kılınç olay yerinde yaşamını yitirdi, HasanKılınç ile Cihan Ergin ise yaralandı. Yaralılar götürüldüğü hastanede tedaviye alınırken 3 kişi de gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından İsmail Köseoğlu ile Ali Kılınç'ın cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Babalarının öldüğünü duyan çocukları7 yaşındaki Melek ile 5 yaşındaki kardeşi AliKöseoğlu da ailesiyle birlikte Adli Tıp Kurumu'nagitti. Cenazelerin teslim edilip, otopsi sonrası tekrar aileye verildiği kapının önünde yere oturan Melek Köseoğlu, başını öne eğip sessizce babasını bekledi. Oldukça metanetli görünen küçük kızın üzgün hali görenlerin yüreğini yaktı. Ali ise yakınlarıyla birlikte kapı önünde ablası gibi babasını bekledi. Bekar olan Ali Kılınç'ın yakınları ise ikinci bir olay çıkmaması için Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemleri uzak bir noktada bekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.