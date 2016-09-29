  1. Hoşt geldiniz
  2. Havadan sudan kriz

Kanlı örgüt paramparça!

Kanlı örgüt paramparça!
Güvenlik güçleri, terör örgütü 'ya göz açtırmadı. Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleşen operasyonlarda kanlı örgüt ağır darbe aldı. Köşeye sıkışan hainler, parçalanmaya başladı. Dün 'ta yürütülen operasyonlarda bir evde 6 PKK'lı teröristin cesedine ulaşıldı. Teröristlerin kanlı örgüt tarafından infaz edildiği anlaşıldı.
Etiketler: , ,
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar