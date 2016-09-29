Kahramanlık dersi

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, İstanbul Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak durdurmaya çalışan Sabri Ünal (34), yaşadığı o anları memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere anlattı. Sağ kolu parçalananÜnal, "Hastaneden aldığım izin sürecinimemleketimde değerlendirdim.Psikolojik olarak olayları tekrarizlemek etkiliyor. Ve o tanklara karşıbir şey yapamamış olmak bizleriüzüyor" dedi. Yapmış olduğu sunum ile beraber öğrencilere merak ettiklerini ve geceyi anlatan 15 Temmuz kahramanı, daha sonra konferansa katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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