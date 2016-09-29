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Kahramanlık dersi

Kahramanlık dersi
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, İstanbul Üsküdar'da art arda geçen 2 tankın önüne yatarak durdurmaya çalışan (34), yaşadığı o anları memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde öğrencilere anlattı. Sağ kolu parçalanan Ünal, "Hastaneden aldığım izin sürecini memleketimde değerlendirdim. Psikolojik olarak olayları tekrar izlemek etkiliyor. Ve o tanklara karşı bir şey yapamamış olmak bizleri üzüyor" dedi. Yapmış olduğu sunum ile beraber öğrencilere merak ettiklerini ve geceyi anlatan 15 Temmuz kahramanı, daha sonra konferansa katılanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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