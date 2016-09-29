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İşten çıkarıldılar çatıya çıktılar

İşten çıkarıldılar çatıya çıktılar
Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde çalışan 4 işçi, işten çıkartılınca canına kıymaya kalktı. Geçici işçiler, Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı Sunullahbey işhanının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, U.G., A.S., B.Ç. ve H.Ç. adlı işçilerle görüşerek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada meraklı kalabalık da olanları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık bir saat kadar süren ikna çabaları sonrasında çatıdaki 4 kişi ikna edilerek indirildi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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