İşten çıkarıldılar çatıya çıktılar

Kayseri'deki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde çalışan 4 işçi, işten çıkartılınca canına kıymaya kalktı. Geçici işçiler, SahabiyeMahallesi Ahmetpaşa Caddesi'nde bulunan 5 katlı Sunullahbey işhanının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, U.G.,A.S., B.Ç. ve H.Ç. adlı işçilerle görüşerek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada meraklı kalabalık da olanları cep telefonları ilegörüntülemeye çalıştı. Yaklaşık bir saat kadar süren ikna çabaları sonrasında çatıdaki 4 kişi ikna edilerek indirildi.
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