İran’la yeni dönem

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Zarif'iÇankaya Köşkü'nde kabul etti. Yıldırım, basına kapalı yaklaşık bir saat süren kabulde, köklü ilişkilere sahip olunan komşu İran ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi hususunun hükümet programında yer aldığını belirtti. Geçtiğimiz nisan ayında iki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında, Ankara'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliğiKonseyi Üçüncü Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde somut adımlar atılmasının ehemmiyet arz ettiğini ifade eden Başbakan Yıldırım, bu bağlamda enerji, ikili ticaret, ulaştırma ve taşımacılık gibi alanlarda işbirliğini daha da ileri bir seviyeye taşımayı arzuladıklarını kaydetti. Zarif ise İran olarak, Türkiye ile yakın siyasi diyalogu sürdüreceklerini ifade etti.
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