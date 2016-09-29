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’la yeni dönem

İran’la yeni dönem
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Zarif'i Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Yıldırım, basına kapalı yaklaşık bir saat süren kabulde, köklü ilişkilere sahip olunan komşu ile ikili işbirliğinin geliştirilmesi hususunun hükümet programında yer aldığını belirtti. Geçtiğimiz nisan ayında iki ülke Cumhurbaşkanlarının başkanlığında, Ankara'da gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Üçüncü Toplantısı'nda alınan kararlar çerçevesinde somut adımlar atılmasının ehemmiyet arz ettiğini ifade eden , bu bağlamda enerji, ikili ticaret, ulaştırma ve taşımacılık gibi alanlarda işbirliğini daha da ileri bir seviyeye taşımayı arzuladıklarını kaydetti. Zarif ise İran olarak, ile yakın siyasi diyalogu sürdüreceklerini ifade etti.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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