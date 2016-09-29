Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeniışık köyü yakınlarında meydana geldi. Yol asfaltlama çalışmasında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan Kemal Özbek, Rıfat Dilce ve Ömer Özbiçen isimli köy korucuları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bölgeden biraz uzaklaştırıldıktan sonra şehit edildiler. Cenazeleri tekrar iş makinelerinin bulunduğu bölgeye getirilen köy korucuları, sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi. Cenazelerin Yüksekova Devlet Hastanesine getirilmesi beklenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.