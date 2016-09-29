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'den acı haber: 3 şehit var

’nin Yüksekova ilçesinde yol asfaltlama çalışmasında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan 3 şehit düştü.

Hakkariden acı haber: 3 şehit var
Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeniışık köyü yakınlarında meydana geldi. Yol asfaltlama çalışmasında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan Kemal Özbek, Rıfat Dilce ve Ömer Özbiçen isimli köy korucuları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bölgeden biraz uzaklaştırıldıktan sonra şehit edildiler. Cenazeleri tekrar iş makinelerinin bulunduğu bölgeye getirilen köy korucuları, sabah saatlerinde köylüler tarafından fark edildi. Cenazelerin Yüksekova Devlet Hastanesine getirilmesi beklenilirken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 09:26
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