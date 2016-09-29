Genç girişimciler için fonlama sistemi geliyor

Hükümet, 'Kitle Fonlaması Sistemi'ni (Crowd Funding) kurmak için harekete geçti. Bu sistemle kurulacak internet sitelerinde projeler paylaşılabilecek, ABD'deki gibi yatırımcılarla buluşulması sağlanacak. Projelere, yatırımcılar ya da devlet; 'ödül', 'bağış', 'borç verme', 'hisseyle ortak olma' gibi yöntemlerle destek olabilecek. Bu yöntemlerle girişimcinin projesinin hayata geçmesi sağlanacak. Özellikle ABD ve AB ülkelerinde yaygın olarak kullanılan yöntemle genç girişimciler projelerine kaynak bulabiliyor.



Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında geçtiğimiz hafta toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda, 'Kitle fonlaması sistemi' Crowd Funding'in hayata geçirilmesi kararı çıktı. Girişimcilerin fon toplayabilmesi için SPK kanun tasarısı, Meclis'e sevk edilecek.



YATIRIM TOPLANACAK

Milliyet'te yer alan habere göre, başta ABD ve bazı AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerde hızla yayılan ve kullanılan kitle fonlaması sistemiyle, girişimcilerin finansman kaynaklarına erişimlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Özellikle gençlerin teknolojik ve yenilikçi fikirlerinin desteklenmesi de hedeflenirken, yeni işyeri açanlara finansman kaynağı da sağlanacak. Kurulacak internet sitesinden girişimciler projelerini tanıtıma sunacak. Bu projelere yatırımcılar, 'ödül', 'bağış', 'borç verme', 'hisseyle ortak olma' yöntemleriyle destek olabilecek. Bir proje birden fazla yatırımcıdan da destek alabilecek.



ÜNLÜ 'KİCKSTARTER' GİBİ İŞLEYECEK

Son 3-4 yıldır yaygın olarak kullanılan sistemde girişimcilerin projelerinin fonlaması imkanı sağlanıyor. Sistemde para gönderen her katılımcı projenin başarılı olması halinde fon sağladıkları oranda geri dönüş alabiliyor. Bu amaçla kurulan internet siteleri ABD başta olmak üzere birçok ülkede büyük bir hızla yaygınlaşıyor. Projelere, 1 liradan 1 milyon liraya kadar istenilen seviyeye kadar katkıda da bulunulabiliyor. Dünyada en yaygın olarak bilinen fonlama sitesi 'Kickstarter'da bu yılın mayıs ayında 72 bin projenin başarıyla fonlandığı ifade ediliyor. .