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'nün yeniden yapılanma planı ortaya çıktı

Dershaneleri militan devşirmek için kullanan 'nün, eleman sıkıntısı yaşamamak için bir takip sistemi kurduğu belirlendi.

FETÖnün yeniden yapılanma planı ortaya çıktı

17-25 Aralık'tan sonra çok sayıda öğrenci kaybeden terör örgütü, çocuklara attığı kancayı kolay bırakmamış. Öğretmenlere bu konuda talimat verilmiş.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'nün bir sistemini daha deşifre etti. Gözaltına alınan imamlar, abiler ve ablaların ifadelerinden FETÖ'nün yeni bir oluşum içerisinde olduğu tespit edildi. Örgüt yöneticileri 17-25 Aralık girişiminin ardından kapatılan okulları ile tabanının yok olmaması için (Milli Eğitim Rehberlik) sistemi kurdu.

PSİKOLOJİK BASKI
MER'e göre FETÖ elemanı öğretmenlerin her birinin 5 öğrencinin sorumluluğunu alınması istenmiş. FETÖ öğretmenleri 5'er öğrenci ile irtibatı hiç koparmamış. MER sistemindeki öğretmenler, düzenlenecek spor, piknik ve gezi gibi etkinlikler ile öğrencilerle samimiyet oluşturup okul ve dershanedeki öğrencilerin örgütten ayrılmasının önüne geçmeyi hedeflemişler. Tüm Türkiye'de uygulamaya sokulan sistem ile binlerce öğrenci üzerinde baskı kuruldu. Öğretmenlerin öğrencilere "Büyüklerimizin talimatlarını yerine getirmezseniz Allah cezalandırır" dedikleri kaydedildi.Polis operasyonda 14 öğretmeni gözaltına aldı
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 08:31
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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FatihSultan23 FatihSultan23

O insanlara sesleniyorum bu pislik fetöye çocuklarınızı harcatmayın, bu terörist fetö çocuklarınızı teröristlik yapsın diye destek veriyor, bunu almayan zekadan şüphem var, o zaman o insan bir mahlukattır derim.

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evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 11:52
Realist Realist

O masum çocuğu bu sapık soysuzdan uzak tutun!!!!!

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evet1
hayır0
cevapla 29.09.2016 10:49
osmanoglu osmanoglu

ya arkadaş hadi bilmiyordunuz bunun gizli emelleri oldugunu 15 temmuza kadar hadi ogüne kadar anlamadınız diyelim peki ne oldugu anlaşılıca daha bu haine destek veren oluyormu yuh yani

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evet8
hayır0
cevapla 29.09.2016 09:38
jale jale

Paralel çete,sömürülecek/soyulacak/kullanacak zengin arar.Dalavereci ,Akrakadabracı soysuzlar.....

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evet11
hayır0
cevapla 29.09.2016 09:04
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