ŞİFRELİ HABERLEŞME ARACI FETÖ'CÜ AVUKATLAR
FETÖ'nün ByLock, Eagle gibi şifreli haberleşme programlarını deşifre eden ve bunlar üzerinden örgütün kilit adamlarına ulaşan istihbarat birimleri şimdi de hapishanedeki FETÖ'cülerin avukatları ve aile fertleri ile şifreli konuşmalar yaptığını belirledi. Cezaevindeki FETÖ'cülerin, terör örgütü PKK'nın kullandığı yöntemle dışarıdakiler ile haberleşip organize oldukları tespit edildi. İstihbarat, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın, İmralı'da avukatları ile yaptığı görüşmelerde de bu tür şifreli mesajlarla dışarıya bilgi gönderdiğini tespit etmişti.
FETÖ, üst düzey elemanları için örgütten, şifreli terminolojiye hakim avukatlar atayarak bunlar üzerinden şifreli haberleşme sağladı. İçeridekilere şifreli mesajlar verilirken FETÖ'cüler dışarıya da aynı yöntemle bilgi aktardı.
GÖRÜŞMELER KAYDA ALINACAK
Bu şifreleri çözmeye çalışan istihbarat birimleri, şifreli mesajlarla içeridekilere 'sessiz kalmaya devam edin', 'sakın konuşmayın', 'her şey değişecek', 'dayanışmanızı muhafaza edin', 'dışarıyı merak etmeyin' şeklinde mesajlar verildiğini belirledi. İçeridekilerin de 'bizim bahçedeki ekinleri biçin', 'boya kutularını kaldırsın', 'beyaz boyaları başka bir yere kaldırsın' şeklinde şifreler kurguladıkları ve bunlarla haberleşme sağladıkları saptandı. Bunun üzerine bütün görüşmelerin kayda alınması kararlaştırıldı.
FETÖ'NÜN MOTİVE SEANSLARI BAŞLADI
Dışarıdaki FETÖ'cülerin de rahat durmadıkları belirlendi. Emniyet ve TSK'dan ihraç edilen, silah kullanma kabiliyeti olan bu ekiplerin düzenli toplantılar yaptıkları ve organize olmaya çalıştıkları tespit edildi. Bu kişilerin büyük bir gizlilikle görüşmelerini sürdürdüğü, haberleşmek için telefon, internet gibi hiçbir elektronik araç kullanmadığı, bunun yerine kuryeler üzerinden birbirlerine mesajlarını ilettikleri tespit edildi. İstihbarat birimleri bunu takibe aldı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde 'A Takımı' ile zevk sefa süren FETÖ lideri Fethullah Gülen'in içerde yatan militanlara 'umut pompalayın' talimatında bulunduğu belirlendi. Gülen, içerideki militanların örgütle olan bağını koparmamak için aile fertlerinden ve avukatlarından şifreli bir biçimde 'yaşananlar cemaati ve sizi kıvama getirecek', 'buraları Medresetüzzehra gibi kullanın', 'siz seçilmişlersiniz' şeklinde motive etmelerini istedi.
SABAH
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