FETÖ’cüler hayatını çaldı

Vanlı kepçe operatörü Mevlüt Karakaş, iş umuduyla geldiği İstanbul'da darbecilere karşı direndi. Başına aldığı darbeyle hafızasını yitirdi. Hastaneye kaldırıldığında ne yaşadığını hatırlamayan Karakaş "6 gün hafızamıkaybetmişim. Uyandığımda başımane geldi hatırlamıyorum. Memlektimetekerlekli sandalye ile döndüm. Yürüyebilecekmiyim, onu bile bilmiyorum" dedi. Mevlüt Karakaş'ın 7 yaşındaki oğlu Umut ile 6 yaşındaki kızı Beyzanur, babalarıyla gezmeyi özlediklerini söyledi.
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