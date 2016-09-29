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’cüler hayatını çaldı

FETÖ’cüler hayatını çaldı
Vanlı kepçe operatörü Mevlüt Karakaş, iş umuduyla geldiği İstanbul'da darbecilere karşı direndi. Başına aldığı darbeyle hafızasını yitirdi. Hastaneye kaldırıldığında ne yaşadığını hatırlamayan Karakaş "6 gün hafızamı kaybetmişim. Uyandığımda başıma ne geldi hatırlamıyorum. Memlektime tekerlekli sandalye ile döndüm. Yürüyebilecek miyim, onu bile bilmiyorum" dedi. Mevlüt Karakaş'ın 7 yaşındaki oğlu Umut ile 6 yaşındaki kızı Beyzanur, babalarıyla gezmeyi özlediklerini söyledi.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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