İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında serbest bırakılmalarına savcılıkça yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan restoran zinciri sahibi Ahmet Tuzlu tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekiliİsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuzlu'nun, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.
Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü ve TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz bir süre önce tutuklanmış, şüphelilerden Güllüoğlu baklavalarının sahibi Nejat Güllü ise delil durumunun lehine değişme ihtimali göz önüne alınarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında 40'a yakın şüpheli, tutuklu bulunuyor.
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