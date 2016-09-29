  1. Dışişleri’nde yeni dönem
  2. Amerika'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

FETÖ'cü 'nın sahibi tutuklandı

Soruşturma kapsamında serbest bırakılmalarına yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan, restoran zinciri 'nın sahibi tutuklandı.

FETÖcü Ovalının sahibi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında serbest bırakılmalarına savcılıkça yapılan itiraz mahkemece kabul edilen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 şüpheli arasında bulunan restoran zinciri sahibi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekiliİsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuzlu'nun, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği'nde, hakkındaki yakalama kararı yüzüne okunarak tutuklandığı öğrenildi.

Yakalaması olan şüphelilerden Cahit Durmaz, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü ve TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz bir süre önce tutuklanmış, şüphelilerden Güllüoğlu baklavalarının sahibi Nejat Güllü ise delil durumunun lehine değişme ihtimali göz önüne alınarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 40'a yakın şüpheli, tutuklu bulunuyor.
Etiketler: ,
  • 29 Eylül 2016, Perşembe 17:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar