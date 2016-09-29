İzmir'de FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden soruşturmalarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Örgüt mensuplarının kendi aralarında şifreli yazışmalarda kullandığı "ByLock" adlı mesajlaşma programındaki yazışmalar, 'abi' olarak adlandırılan kişilerin örgüt üyelerine operasyonlara karşı almaları gereken önlemlerle ilgili ne gibi tavsiyelerde bulunduğunu ortaya koydu.



'ATEŞ HEPİMİZİ YAKIYOR'

17- 25 Aralık soruşturmasının ardından FETÖ'ye yönelik başlatılan operasyonlara karşı 'ByLock' adlı mesajlaşma programında 24 Aralık 12 2015 tarihinde paylaşılan tavsiyeler şöyle:



"Muhterem arkadaşlar! Şu ana kadar gözaltından tutuklamaya geçişte daha çok yakalanan evrak, kurban- burs- bağış- himmet- mütevelli ve ders grubu listeleri, yanlış ifade, panik yapmak, avukat gelmeden ifade vermeye başlamak, teknik bilişim malzemeleri (CD, bilgisayar, laptop vb.) yakalatma ve şikayet etmelerden kaynaklı. Dikkat ederseniz çoğunluğu da bilgi- belge- teknik malzemeler... Yani iyi bir arama- tarama yapılmamasından kaynaklı deliller oluşturuluyor. Bu, neden kaynaklanıyor; Hangi düşünceler bizi ele veriyor... -Bize bir şey olmaz düşüncesi, -Ben gerekli temizliği yaptım kanaati, -Bundan ne çıkar ki..., -Ben ölürüm ama bundan ayrılamam söylemi (H.E. ile fotoğraf gibi), -Bana bunlar özel hatıra, -Ben her şeye razıyım hapisse hapis..., -Biz, bu işi yolda bulmadık..., -Siz kendinize bakın ben temizim zaten..., -İdam da etseler razıyım ben..., Benim sakladığım yerde cinler bile bulamaz... Arkadaşlar ateş sadece düştüğü yeri yakmıyor, ateş hepimizi yakıyor."







1 KASIM SONRASI PANİK

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen örgüt elemanlarının şifreli yazışma programındaki paylaşımlardan dikkat çeken bir diğeri ise 1 Kasım sonrası yapıldığı anlaşılan ve AK Parti'nin 1 Kasım genel seçimlerinde tek başına iktidar olmasının ardından örgütteki panik havasının yansıması oldu. Çözülmenin önüne geçmeye çalışan sözde 'imam' olarak anılan kişilerin, 'Bank Asya' başlıklı konuşmada, "Bank Asya'dan paramızı çekmeyelim, mücbir ihtiyaç söz konusu ise vade tarihini beklemeyi tavsiye ediyoruz. Seçimlerin akabinde özellikle İstanbul ve İzmir'de yoğunluklu bir para çekimi oldu. Bu durumu hadim abiler üzerinden durdurmak gerekiyor. Panik havasını dağıtmamız lazım. Konu H.E.'ye arz edildi. Uygun gördü" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. öte yandan bütün örgüt üyelerine iletilmesi istenen ve örgütün elaman sıkıntısı çektiği görülen bir başka gizli mesajda ise "Değerli abiler, çevremizde MYO veya üniversiteden mezun olmuş 35 yaşını geçmemiş arkadaşları bizimle tanıştırmanızı istiyoruz. Manevi kriter olarak arkadaş yönlendirmeye, sohbetlere gelip gitmeye uygun arkadaş olsun, bunu istiyoruz. İleride herhangi bir yerde çalışmaya başladığında ünitelerle entegrasyonu sağlayıp, arkadaşların hizmet dairesi içinde kalmasını istiyoruz. Gayemiz bu. Bize yardımcı olmanızı temenni ediyoruz" mesajının paylaşıldığı ortaya çıktı.







FBI'DAN KONUŞMACI

05 Ocak 2016 tarihinde paylaşılan 'ABD KAMP' başlıklı bir başka mesajda da "Amerika genelinde yapılan otel programlarının genel olarak iyi geçtiği anlatıldı. H.E.'ye Ş.A.T. abi söz aldı. Programlardan bir kaçına FBI'den olan üst düzey temsilcilerin konuşmacı olarak katıldığını belirtti" denildiği görüldü.

