FETÖ okullarına Türk okulu dedirtmeyin

TAM DESTEK VERİLECEK
⇒ Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Erdoğan, Maarif Vakfı'na başarılar dilerken 3 önemli talimat verdi.
⇒ Maarif'in Türkiye Cumhuriyeti'nin ve milletin vakfı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Onlar 170 ülkede varız diyorlarsa siz BM'ye üye 193 ülkenin de tamamında var olun. Unutmayın mücadelenin ana unsuru iyi yetişmiş insan, dinamizmi birlik, beraberlik ve kardeşliktir" dedi.
⇒ Cumhurbaşkanı Erdoğan, maarif vakfına tüm uluslararası kuruluşların tam saha destek vermesini istedi. TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın muhtevasında Maarif Vakfı'nın yurtdışında yayılması için destek verecek. Bunların yanısıra Maarif Vakfı söz konusu ülkelerdeki sivil toplumun yurtdışı ayağının da desteğini almak için yoğun çalışma yapacak.
⇒ Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakfın yurtdışı faaliyetlerinde, FETÖ'nün yaygın ve etkin olduğu ülkelere öncelik verilmesini istedi. Bunun yanı sıra orta ve uzun vadeli hizmet planlaması yapılması gerektiğini belirterek, Balkanlar, Ortadoğu ve Türki devletlere öncelik verilmesinin önemine dikkat çekti.
SARI SALTUK ANLAYIŞI...
⇒ Cumhurbaşkanı, Maarif Vakfı'na, terör örgütü FETÖ'nün yurtdışında 'okul kisvesi' adı altında Türk ismini daha fazla kullanmasına izin verilmemesini istedi. Devletin tüm kurumlarıyla Maarif Vakfı'nı destekleyeceğini, bu vakfın Türkiye Cumhuriyeti devletini ve milletini temsil edeceğini belirterek, başarılarının devamını diledi. Maarif Vakfı Başkanı Prof. Birol Akgün ise vakfın kurulmasında bizatihi destek verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Arkasında millet ve devletin gücünü alan vakfın dünya ülkelerine bir derviş, bir akıncı gibi bir Sarı Saltuk anlayışıyla yola çıktık" dedi.
SABAH
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