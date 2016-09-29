  1. FETÖ 1990 yılında da darbe planı yapmış
  2. 5’li çetenin 3. Dünya Savaşı

leri böyle zehirlemiş!

17-25 Aralık’tan sonra çok sayıda kaybeden terör örgütü, çocuklara attığı kancayı kolay bırakmamış. lere bu konuda talimat verilmiş.

FETÖ öğrencileri böyle zehirlemiş!

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü 'nün bir sistemini daha deşifre etti. Gözaltına alınan imamlar, abiler ve ablaların ifadelerinden FETÖ'nün yeni bir oluşum içerisinde olduğu tespit edildi. Örgüt yöneticileri 17-25 Aralık girişiminin ardından kapatılan okulları ile tabanının yok olmaması için MER (Milli Eğitim Rehberlik) sistemi kurdu.

PSİKOLOJİK BASKI
MER'e göre FETÖ elemanı lerin her birinin 5 nin sorumluluğunu alınması istenmiş. FETÖ öğretmenleri 5'er öğrenci ile irtibatı hiç koparmamış. MER sistemindeki öğretmenler, düzenlenecek spor, piknik ve gezi gibi etkinlikler ile öğrencilerle samimiyet oluşturup okul ve dershanedeki öğrencilerin örgütten ayrılmasının önüne geçmeyi hedeflemişler. Tüm Türkiye'de uygulamaya sokulan sistem ile binlerce öğrenci üzerinde baskı kuruldu. Öğretmenlerin öğrencilere "Büyüklerimizin talimatlarını yerine getirmezseniz Allah cezalandırır" dedikleri kaydedildi.Polis operasyonda 14 öğretmeni gözaltına aldı.

AKŞAM

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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 02:04
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