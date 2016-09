Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının tek elden yürütülebilmesi için kenti, ikisi Avrupa biri Asya olmak üzere 3 bölgeye ayıran ve bu bölgelerdeki olayları araştırmak için 7 savcı görevlendiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, her eylemle ilgili ayrı ayrı iddianame düzenleyecek.

HEPSİ ONA BAĞLI

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Amerika'da, örgütün "Colorado eyalet imamı" olduğu belirlenen bir kişinin 11 Ağustos'ta gözaltına alındığı, bu kişinin "FETÖ'nün her ülkeye sorumlu bir kişi atadığı, Türkiye'yi bölge sayısına göre 7 eyalete ayırdığı ve bu eyaletlerin tümünün Mustafa Özcan'a bağlı olduğu, Amerika'nın da 11 eyalete bölündüğü ve her bir eyalete imam atandığı, imamsız hareket edilmediği, kendisinin sorumlu olduğu eyaletin de Colorado olduğu" şeklinde bilgi verdiği belirtildi.



97 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kişinin aynı zamanda, "Amerika'ya gittikten sonra 10 gün Fetullah Gülen ile 10 gün de Colorado da kaldığı, tek endişesinin cemaatçi kavgalar olduğu, Gülen'in kendisine 'CIA ve MOSSAD'dan endişem yok, her şeylerini biliyoruz' dediği" beyanında bulunduğu, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 50'si asker, 97 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.