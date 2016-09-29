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, ile görüştü

Cumhurbaşkanı , Almanya Başbakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

Erdoğan, Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Almanya Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, başta Halep ve civarındaki durumun kötüleşmesi olmak üzere Suriye'deki gelişmeler ve terörle mücadele konusunda görüş teatisinde bulundu.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 15:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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taka41 taka41

Merkelin kisisel olarak eline silahi alip...Firat Operayonuna katilmak isteyecginden eminim..bunun tek sebebi bizi sevdiginden deyil...uzun vadede..Almanyaya gelelebilecek mülteci sayisini en alt seviyelerde tutmak icin...ama Merkelin eli kolu bagli...etrafi sarilmis...siyasi yasam mücadelesi veriyor...bu yüzden Ankaranin operasyonlarina destek veriyor...Alman medyasinda halen cit yok...geri dönen Suriyeliler konusunda Cerablusta okullarin acildigini yayinlamiyorlar...cünkü...Türkiyeye Merkele dolayli olarak yaptiklarinin Dogru oldugunun ispati olur diye...sindikik gözlerini kapatiyorlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 29.09.2016 15:51
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