Deli dana!

Kütahya ilginç bir olaya sahne oldu. Sahibininelinden kaçan danaortadan kayboldu. 2 haftalıkfirar dün son buldu. Dini görevini yerine getirmek isteyen Yakup Hakarayan, Kurban Bayramı'nda dana aldı. Ancak dana kaçtı. Hakarayanve yakınları kaçan kurbanlığıyakalamaya çalıştı. Amabaşarılı olamadı. Öfkeli hayvan, dört nala koşarak gözden kayboldu. Danadan bir daha da haber alınamadı. Yakup Hakarayan, ne yapacağını şaşırdı. Firari dana ise 2 hafta sonra ortaya çıktı. Yakup Hakarayan'ındanası dün yaklaşık 8kilometre mesafedeki Tavşanlıİlçesine bağlı TunçbilekBeldesi yakınlarında ormanlıkalanda görüldü. Mutlu haberi alan Hakarayan, belediyeden yardım istedi. Ekipler, dananıngörüldüğü yere adeta akınetti. Belediye sağlık işleri ve zabıta görevlilerinin yardımıyla kaçak kurbanlık atılan iğnelerle uyuşturularak yakalandı. Yakup Hakarayan danayı bir kamyonete yükleyerek evine götürdü.
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