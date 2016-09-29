  1. Survivor Ozan
  2. Köpek!

Deli dana!

Kurban Bayramı’nda sırra kadem basan dana, 2 hafta sonra ormanlık alanda yakalandı...

Deli dana!
Kütahya ilginç bir olaya sahne oldu. Sahibinin elinden kaçan dana ortadan kayboldu. 2 haftalık firar dün son buldu. Dini görevini yerine getirmek isteyen Yakup Hakarayan, Kurban Bayramı'nda dana aldı. Ancak dana kaçtı. Hakarayan ve yakınları kaçan kurbanlığı yakalamaya çalıştı. Ama başarılı olamadı. Öfkeli hayvan, dört nala koşarak gözden kayboldu. Danadan bir daha da haber alınamadı. Yakup Hakarayan, ne yapacağını şaşırdı. Firari dana ise 2 hafta sonra ortaya çıktı. Yakup Hakarayan'ın danası dün yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Tavşanlı İlçesine bağlı Tunçbilek Beldesi yakınlarında ormanlık alanda görüldü. Mutlu haberi alan Hakarayan, belediyeden yardım istedi. Ekipler, dananın görüldüğü yere adeta akın etti. Belediye sağlık işleri ve zabıta görevlilerinin yardımıyla kaçak atılan iğnelerle uyuşturularak yakalandı. Yakup Hakarayan danayı bir kamyonete yükleyerek evine götürdü.
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar