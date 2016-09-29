  1. PKK'nın yeni yalanı: Türk F-16’sı düşürdük
  2. Erdoğan, Merkel ile görüştü

"Darbecilerin geleceği varsa görecekleri de var"

Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni bir darbeye yeltenen, aklından geçiren kim ya da kimler varsa bilsinler ki önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetinde kalacaklardır." dedi.

Darbecilerin geleceği varsa görecekleri de var

Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni bir darbeye yeltenen, aklından geçiren kim ya da kimler varsa bilsinler ki önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetinde kalacaklardır. Darbecilerin geleceği varsa Allah'ın izniyle görecekleri de vardır." dedi.

"SİLAHLA BAŞARAMAYANLAR FAİZ ÜSTÜNDEN YENİ BİR ALAN AÇMA PEŞİNDE"
Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararıyla ilgili, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının vakit kaybetmeden not kırarak Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olmadığına dair yaygara koparmaları, finans oligarşisinin son iki asırda olduğu gibi yine iş başında olduğunun kanıtıdır. Silahla başaramayanlar faiz, kur, finansal varlıklar üstünden yeni bir alan açma peşindedir." dedi.

"IŞİD KİMSE FETÖ TIPKISININ AYNISI, BELKİ DE BİR GÖMLEK ÜSTÜDÜR"
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "FETÖ ve benzeri yapılanmalar görüntüde besmele çekip Efendimize salavat getirirken kalpten haç çıkarıp kilise çanlarıyla avunmakta, emperyalizmin hainlerine katılmaktadır. FETÖ işbirlikçidir, haindir, vatan, millet ve din nefretiyle malul şeytan uşağıdır. PKK neyse FETÖ odur, IŞİD kimse FETÖ tıpkısının aynısı, belki de bir gömlek üstüdür." diye konuştu.
Etiketler: , ,
  • 29 Eylül 2016, Perşembe 15:35
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)
Komiksin be Komiksin be

harbiden komiksin. Aklın daha yeni mi başına geldi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 29.09.2016 17:33
jale jale

Teşekkürler,sayın Bahçeli, iki cihanda mutlu olun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 29.09.2016 16:18
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar