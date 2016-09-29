"Darbecilerin geleceği varsa görecekleri de var"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni bir darbeye yeltenen, aklından geçiren kim ya da kimler varsa bilsinler ki önce bizim bedenimizi çiğnemek mecburiyetinde kalacaklardır. Darbecilerin geleceği varsa Allah'ın izniyle görecekleri de vardır." dedi.

"SİLAHLA BAŞARAMAYANLAR FAİZ ÜSTÜNDEN YENİ BİR ALAN AÇMA PEŞİNDE"

Bahçeli, Moody's'in Türkiye kararıyla ilgili, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının vakit kaybetmeden not kırarak Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülke olmadığına dair yaygara koparmaları, finans oligarşisinin son iki asırda olduğu gibi yine iş başında olduğunun kanıtıdır. Silahla başaramayanlar faiz, kur, finansal varlıklar üstünden yeni bir alan açma peşindedir." dedi.

"IŞİD KİMSE FETÖ TIPKISININ AYNISI, BELKİ DE BİR GÖMLEK ÜSTÜDÜR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "FETÖ ve benzeri yapılanmalar görüntüde besmele çekip Efendimize salavat getirirken kalpten haç çıkarıp kilise çanlarıyla avunmakta, emperyalizmin hainlerine katılmaktadır. FETÖ işbirlikçidir, haindir, vatan, millet ve din nefretiyle malul şeytan uşağıdır. PKK neyse FETÖ odur, IŞİD kimse FETÖ tıpkısının aynısı, belki de bir gömlek üstüdür." diye konuştu.