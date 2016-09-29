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, Orgeneral Akar'ı kabul etti

, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orgeneral Akarı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe 20:11
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