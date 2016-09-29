  1. İşten çıkarıldılar çatıya çıktılar
  2. Putin de geliyor

Başkanlığı için

CHP Başkanlığı için
İstanbul Barosu Başkanı bir açıklama yaparak, 23 Ekim'de yapılacak seçimlerde baro başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Mücadelesine başka alanlarda devam edeceğini belirten Kocasakal'ın CHP Genel Başkanlığı için hazırlandığı iddia edildi. Kocasakal'a yakın birçok isim, bu iddiayı yalanlamadı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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