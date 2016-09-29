İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın mensuplarına yapılan açıklamada ByLock sistemini hazırlayan bir kişinin 7 yıl TÜBİTAK'ta görev yaptığını ve bir haftadır gözaltında olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar yayınladı. Bu kapsamda FETÖ'nün kripto yazışma programı ByLock'un kurucusu olan ismin 1 haftadır gözaltında olduğu belirtildi.

BYLOCK'U HAZIRLAYAN TÜBİTAK'TAN VE 1 HAFTADIR GÖZALTINDA

Buna göre Bylock sistemini hazırlayan kişilerden biri olarak 7 yıl TÜBİTAK'ta görev yapmış olan öğretim görevlisi İ. T isimli şahıs bir hafta önce gözaltına alındı. Ve hala gözaltında.

TAŞHİYE SANIKLARINDA BYLOCK ÇIKTI

Tahşiye davasında yargılanan sanıklardan Ali Cihan, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Ömer Köse, Selçuk Ocaktan, Ekrem Çelik, TalatBurak Karaltı, Yasin Koyuncu, Abdullah Seyit , Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Hidayet Karaca, Şeref Polat, Mustafa Kılıçarslan'da Bylock programı kullanıldığı tespit edildi.

