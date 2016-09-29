  1. TSK açıkladı: 330 terörist etkisiz hale getirildi
  2. PKK'nın yeni yalanı: Türk F-16’sı düşürdük

'un kurucusu gözaltında!

'nün gizli iletişim ağı 'un sistemini hazırlayan kişinin 7 yıl 'ta görev yaptığı ve bir haftadır gözaltında olduğu bildirildi.

Bylockun kurucusu gözaltında!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı basın mensuplarına yapılan açıklamada sistemini hazırlayan bir kişinin 7 yıl 'ta görev yaptığını ve bir haftadır gözaltında olduğunu bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasıyla ilgili önemli açıklamalar yayınladı. Bu kapsamda FETÖ'nün kripto yazışma programı ByLock'un kurucusu olan ismin 1 haftadır gözaltında olduğu belirtildi.

BYLOCK'U HAZIRLAYAN TÜBİTAK'TAN VE 1 HAFTADIR GÖZALTINDA
Buna göre Bylock sistemini hazırlayan kişilerden biri olarak 7 yıl TÜBİTAK'ta görev yapmış olan öğretim görevlisi İ. T isimli şahıs bir hafta önce gözaltına alındı. Ve hala gözaltında.

TAŞHİYE SANIKLARINDA BYLOCK ÇIKTI
Tahşiye davasında yargılanan sanıklardan Ali Cihan, Erol Demirhan, Kazım Aksoy, Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Ömer Köse, Selçuk Ocaktan, Ekrem Çelik, TalatBurak Karaltı, Yasin Koyuncu, Abdullah Seyit , Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Hidayet Karaca, Şeref Polat, Mustafa Kılıçarslan'da Bylock programı kullanıldığı tespit edildi.

haberin devamı
Etiketler: , ,
  • 29 Eylül 2016, Perşembe 17:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar