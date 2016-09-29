Bu nasıl diş

Akıllara durgunluk veren olay Bursa'da yaşandı. Tarkan Akyol, dün marketten çekirdek aldı. Daha sonra eve giden Akyol, paketi açtı. Çekirdeklerin arasında köpek dişine rastalayan adam, gözlerine inanamadı. Firmadan şikayetçi olacağını söyleyen Tarkan Akyol, "Paketin içinden bir tane çekirdek aldım, farklı bir sertlik olması nedeniyle ağzıma götürecekken baktım. İyice inceledikten sonra köpek dişi olduğunu fark ettim. Ondan sonra yemeyi bıraktım. Firmayı aradım. Kaliteli bir markanın böyle bir şey yapması büyük yanlış. Bir çekirdek zevkimiz vardı, o da bitti" dedi.
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