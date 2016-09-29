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’da heyecanı

Bodrum’da UFO heyecanı
Gözde tatil beldesi semalarında görülen iki parlak ışık, heyecan yarattı. Işıkları uzaylılara benzetenler, " geldi" diyenek paniğe kapıldı. O anları cep telefonundan görüntüleyen Oya Öztürk (40), şöyle konuştu: "Bodrum ile Bitez arasındaki Değirmenler Tepesi'nin üzerinde havada aniden ortaya çıkan aşırı parlak cismi arkadaşımla görünce çok şaşırdım. Hemen video ve fotoğraflarını çektim. Işığın içinden dışarı başka ışıklar çıktığını da gördük. Dönüyor, kaybolup geri geliyordu. Ayrıca Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan'a bunları gönderdik, UFO olduğunu belirtti."
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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