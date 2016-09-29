Bodrum’da UFO heyecanı

Gözde tatil beldesi Bodrum semalarında görülen iki parlak ışık, heyecan yarattı. Işıkları uzaylılara benzetenler, "UFO geldi" diyenek paniğe kapıldı. O anları cep telefonundan görüntüleyen Oya Öztürk (40), şöyle konuştu: "Bodrum ile Bitez arasındaki Değirmenler Tepesi'nin üzerinde havada aniden ortaya çıkan aşırı parlak cismi arkadaşımla görünce çok şaşırdım. Hemen video ve fotoğraflarını çektim. Işığın içinden dışarı başka ışıklar çıktığını da gördük. Dönüyor, kaybolupgeri geliyordu. Ayrıca Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Haktan Akdoğan'a bunları gönderdik, UFO olduğunu belirtti."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.